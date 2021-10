Ille-et-Vilaine : à Saint-Briac, les promeneurs soulagés après la décision de justice sur le sentier côtier

Il y a eu du monde, ce weekend, sur le sentier côtier de Saint-Briac-sur-Mer, en Ille-et-Vilaine ! La justice administrative a tranché, il y a quelques jours, et confirmé le tracé, en rejetant les recours des opposants, ces riches propriétaires dont le sentier traverse une partie du terrain. Ce qui s'annonce, peut-être, comme la fin de plus de 40 ans de combat judiciaire.

Derrière les palissades, les propriétés des riches opposants au sentier côtier. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Juliette et Maurice découvrent pour la première fois ce petit chemin, coincé entre, d'un côté, la mer et les rochers, de l'autre les palissades en bois qui protègent les luxueuses maisons de la vue des passants. "Je trouve normal que l'on redonne le littoral aux gens. Je ne vois pas pourquoi il y aurait que les riches qui y auraient le droit", réagit la promeneuse, originaire de Dinan. Son mari ajoute : "le littoral, il est à personne, et à tout le monde". Gisèle, une habituée du sentier, est "très contente ! Depuis le temps qu'ils nous enquiquinaient les propriétaires. On n'a pas le droit d'empêcher les gens d'aller sur la plage ou sur un chemin, c'est la loi du littoral de toute façon !"

Une victoire, mais "surtout l'application de la loi"

Ces réactions font chaud au cœur, pour le président de l'Association des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, qui se bat depuis des années. "Cela veut dire qu'on avait raison. C'était pour que le commun des mortels, riche ou pauvre, puisse passer sur le littoral, comme il est écrit dans la loi depuis très longtemps", estime Patrice Bauché. "C'est une victoire, mais c'est surtout l'application de la loi. On a le droit de venir en bord de mer, de se promener avec les enfants, d'admirer ces beaux paysages." L'association espère désormais que cette victoire donne le courage à d'autres mouvements, ailleurs, pour lutter pour la préservation d'autres sentiers côtiers. De leur côté, les opposants peuvent encore porter l'affaire devant le Conseil d'Etat. Ils ont deux mois à partir de la date de la décision.