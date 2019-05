Ille-et-Vilaine : après l'accident de Saint-Domineuc, le père de famille est décédé

Saint-Domineuc, France

Ce dimanche 19 mai, une voiture a terminé sa course dans le canal de l'Ille après une sortie de route. A bord, un père de famille de 35 ans, et ses deux enfants de quatre et six ans ont passé près de 30 minutes sous l'eau avant d'être ramenés sur la rive par les pompiers.

Les enfants dans un état stable

Hospitalisé dans un état grave à Saint-Brieuc, le père n'a pas survécu. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. D'après nos informations, ses enfants, admis à Rennes pour l'un et Nantes pour l'autre, se trouvaient dans un état stable à la mi-journée.

L'enquête de gendarmerie se poursuit. Les enquêteurs vont devoir recueillir des données techniques et tenter de reconstituer la trajectoire du véhicule afin de comprendre s'il s'agit d'un acte délibéré ou non ou d'un problème technique.