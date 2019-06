Ille-et-Vilaine : décédé sur le parcours d'un trail, son corps retrouvé le lendemain

Personne ne s'en est aperçu. Un homme de 45 ans est décédé dimanche 2 juin alors qu'il participait au Trail des Moulins à La-Bazouge-du-Désert, dans l'est de l'Ille-et-Vilaine. L'alerte a été donnée lundi après-midi. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard.

La Bazouge-du-Désert, France

Cet homme de 45 ans, qui était élu au conseil municipal de Saint-Aubin-du-Cormier, a pris le départ de sa course dimanche à 9 heures 30 à La-Bazouges-du-Désert. Il devait parcourir 8 km mais il n'est jamais arrivé et personne ne s'en est rendu compte.

Sa compagne a tenté de le joindre dans la journée et la soirée de dimanche, en vain. Il ne s'est pas non plus présenté au travail lundi matin. L'alerte a donc été donnée vers 15 heures.

Une mort naturelle

Les gendarmes ont réussi à géolocaliser son téléphone qui était resté dans sa voiture garée à La-Bazouge-du-Désert. Une trentaine d'entre eux, avec quatre chiens, mais aussi une dizaine d'habitants de la commune se sont alors mobilisés. Finalement c'est un passant qui a trouvé le corps de la victime vers 20 heures en dehors mais à proximité du parcours de la course, sur un chemin pédestre, voilà pourquoi les vélos balais en fin de course n'ont rien vu. L'enquête a établi que ce père de trois enfants était mort naturellement. Il a très certainement fait un malaise dans les trois derniers kilomètres.