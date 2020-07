Ille-et-Vilaine : des gendarmes blessés après avoir percuté un sanglier avec leurs voitures

Cinq gendarmes ont été légèrement blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Torcé près de Vitré (Ille-et-Vilaine). Ils ont croisé la route d'un sanglier et ont terminé dans le fossé.

Les pompiers d'Ille-et-Vilaine ont été appelés vers 23h dans la nuit de mardi à mercredi pour un accident de la route entre deux voitures. Sur place, ils découvrent qu'il s'agit de deux voitures de gendarmerie.

Elles ont croisé la route d'un sanglier sur un chemin communal de Torcé près de Vitré. Le conducteur du premier véhicule n'a pas pu éviter l'animal, la seconde voiture a ensuite percuté le premier véhicule.

Sur les six gendarmes bord, cinq ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital pour des contusions. Quatre à Vitré et un à Cesson-Sévigné.