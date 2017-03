Ille-et-Vilaine : des habitants exaspérés par les attaques de chiens errants

A Bazouges-la-Pérouse, près d'Antrain, des chiens sèment la zizanie dans ce village de 2 000 habitants. Depuis un an des chiens errants ont mené plus d'une vingtaine d'attaques contre des poulets, des chèvres et même des vaches ! Plusieurs ont été tuées, la dernière à la mi-mars.

Tous les soirs, Pascal Hervé, le maire de la commune, fait sa ronde en voiture au nord du village. C'est là qu'on eu lieu les attaques. Le maire guette les chiens en liberté. "Je fais ça tous les soirs, sept jours sur sept" explique-t-il au volant. Il accumule les preuves contre les propriétaires de chiens agressifs qui les laissent en liberté la nuit.

Direction l'exploitation attaquée encore récemment. L'éleveuse a perdu douze vaches en un an. La dernière attaque il y a quinze jours a laissé des traces : "vous voyez, c'est la montbéliarde juste-là", me montre le maire. La vache porte une grosse entaille au niveau du cou. Une plaie encore récente, à vif, même si le sang a séché. "Et ça ce n'est rien à côté du massacre des autres animaux, ajoute l'élu, mais l'éleveur n'a aucune indemnité, il n'a que ses yeux pour pleurer". Plusieurs agriculteurs de la commune sont touchés.

Un kilomètre plus loin, c'est une basse-cour qui a été violentée : "sur 17 oies, on en a retrouvé que 3, toutes les autres ont été égorgées, raconte-t-il, et des chiens ont été vus ce soir-là". Il accumule les preuves, les vidéos de chiens dans des étables, les poils accrochés aux barbelés, etc...

Plusieurs habitants ont déjà reçus des amendes, certains même ont été condamnés

Car ces chiens ont des propriétaires. Plusieurs habitants ont déjà reçus des amendes, certains même ont été condamnés. Mais ça continue. A telle point que la psychose enfle dans le village. Dénonciations, voire pire... "il y a eu des règlements de compte, déplore Pascal Hervé, des personnes excédées s'en sont pris à des chiens errants, certains habitants sont à bout !"

Florian habite Bazouges depuis 3 ans. Il confirme cette ambiance : "ça devient grave quand même, s'offusque le jeune homme, mon chien ou celui de mon voisin pourraient être pris pour cible alors qu'ils n'ont rien à voir avec cela, je les attache toujours la nuit, mais ça m'arrive de les laisser gambader la journée, heureusement" !

En accord avec le préfet, le maire va prendre un arrêté contre la circulation des chiens errants.