Coronavirus : des renforts de CRS à Saint-Malo pour faire respecter le confinement

Sur la zone de gendarmerie de Saint-Malo, Dinard et La Richardais, les gendarmes ont reçu ce samedi 21 mars le renfort de 71 gendarmes du Mans. Un renfort bienvenu alors que le littoral est particulièrement peuplé, en raison notamment du fort taux de remplissage des résidences secondaires.

Encore des récalcitrants

Alors que les accès aux plages ont été interdits jeudi dans toute la région, le commissaire Guillaume Catherine décrit une situation "sous contrôle". Mais regrette tout de même qu'il y ait encore quelques récalcitrants : "On a eu une dame qui faisait son footing et qui comptait aller se baigner derrière. Un monsieur aussi qui a été particulièrement arrogant, nous disant qu'il était scientifique et qu'il avait bien conscience du danger."

Si "la grande majorité" des personnes qui déambulent sur la côte sont en possession de leur attestation, et sortent bien pour se rendre à leur travail ou pour l'un des motifs dérogatoires prévus par ladite attestation, des comportements irresponsables sont toujours constatés. "Il y a des gens qui vont faire leurs courses en famille" se désole le commissaire Catherine. "C'est un comportement qu'on ne peut pas accepter. Les courses, c'est tout seul, on va et l'essentiel et on rentre, c'est tout! Ce n'est pas une sortie en famille."