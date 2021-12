Ille-et-Vilaine : deux frères condamnés pour un trafic d'héroïne à grande échelle

Deux hommes ont été condamnés pour un trafic d'héroïne à grande échelle, qui s'étalait entre l'Ille-et-Vilaine, la Manche et la Vienne, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Rennes.

Deux frères viennent d'être lourdement condamnés dans une affaire de trafic d'héroïne, en Ille-et-Vilaine. Le chef de réseau écope de sept ans de prison, son frère de cinq, indique ce mardi le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc dans un communiqué.

Leurs interpellations, en octobre dernier, avaient mobilisé d'importants moyens humains sur trois départements, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et la Vienne : quelques 150 gendarmes avaient ainsi participé au coup de filet qui avait permis l'arrestation de neuf suspects. Huit kilos d'héroïne, du cannabis, des armes, 38.000 euros en espèces et 51.000 euros sur un compte bancaire avaient été saisis.

Un revendeur et deux clients condamnés

Un revendeur est lui condamné à trois ans de prison, dont un an avec sursis. Deux autres prévenus ont eux été relaxés pour une partie des chefs (transports, offres et cessions de stupéfiants), mais condamnés pour détentions, acquisitions et usages, comme de simples consommateurs.

Un dernier suspect a lui été relaxé pour complicité, mais condamné à neuf mois avec sursis et 10 000 euros d'amendes pour non justification de ressources en relation habituelles avec des auteurs de trafic de stupéfiants.