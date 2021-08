Ille-et-Vilaine : éjecté de sa voiture, le conducteur meurt écrasé

A Louvigné-du-Désert, à la limite de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, un homme de 74 ans a fait une sortie de route au volant de son Porsche Cayenne jeudi 12 août à 20h30. Il est mort après avoir été éjecté.

Un conducteur âgé de 74 ans est mort jeudi soir 12 août. Il a été éjecté de son Porsche Cayenne. L'accident s'est passé à Louvigné-du-Désert, à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Les pompiers mayennais et le Samu 35 sont intervenus. Il était 20h30. Le conducteur a fait une sortie de route sur la départementale 14. Le septuagénaire a été éjecté de sa voiture qui a fait plusieurs tonneaux et il a ensuite été écrasé par son véhicule. L'enquête doit déterminer les circonstances du drame.

Sa femme âgée de 70 ans, présente également, a été hospitalisée à Fougères (Ille-et-Vilaine).