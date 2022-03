Une mauvaise surprise ce vendredi 11 mars pour le maire du Ferré, près de Fougères (Ille-et-Vilaine). Il s'est aperçu en début de journée que deux des trois drapeaux hissés devant sa mairie avaient été volés, ceux de l'Ukraine et de l'Union Européenne. Louis Pautrel va porter plainte en gendarmerie.

Ille-et-Vilaine : Emotion au Ferré, on a volé les drapeaux de l'Ukraine et de l'Europe

Le maire de Le Ferré, une petite commune près de Fougères (Ille-et-Vilaine), est en colère. Ce vendredi 11 mars, Louis Pautrel s'est aperçu que deux des trois drapeaux, hissés devant l'hôtel de ville, avaient été dérobés dans la nuit, ceux de l'Ukraine et de l'Union Européenne. Le drapeau jaune et bleu avait été hissé jeudi en soutien au peuple ukrainien. "Ce matin, en arrivant devant la mairie, je n'ai aperçu que le drapeau tricolore. Les cordes des deux autres drapeaux avaient été coupées".

C'est choquant quand on voit ce que vit le peuple ukrainien, c'est un acte inexcusable - Louis Pautrel

"Les habitants sont choqués. Ils ne comprennent pas comment on peut se comporter de la sorte vis à vis d'un pays où les gens souffrent, s'exilent, aux portes de l'Europe. L'auteur de ce vol c'est quelqu'un qui est antisystème. Ce qu'il a fait, c'est renier ses devoirs républicains autour de la fraternité et des valeurs d'humanité et de morale" explique le premier magistrat de la ville qui va porter plainte. Louis Pautrel a aussi exprimé sa colère sur la page Facebook de la mairie.