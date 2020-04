Ille-et-Vilaine : en cavale après un vol, il appelle les gendarmes parce qu'il s'est perdu

Recherché par les gendarmes après avoir agressé et volé la voiture d'une septuagénaire ce mardi 28 avril à Moussé, en Ille-et-Vilaine, le fuyard s'est perdu. Il a finalement appelé les gendarmes pour réclamer un taxi.

Au moins quatre hommes étaient en fuite dans le secteur de Moussé, près de la Guerche de Bretagne en Ille-et-Vilaine ce mardi 28 avril. Ils étaient recherchés pour avoir agressés et volés la Renault Twingo d'une septuagénaire. Les voleurs ont sans doute passé plusieurs heures dans la forêt à proximité, après avoir abandonnés la voiture volée et accidentée. Trois d'entre eux, ont été récupérés par un complice qui est venu les chercher en voiture jusqu'à Moussé. Le véhicule a été repéré et les fuyards ont été interpellés à Noyal-sur-Vilaine. Mais un quatrième n'avait toujours pas été localisé.

Il appelle les gendarmes prétextant s'être perdu

C'est un peu plus tard dans la soirée de ce mardi 28 avril qu'il a été repéré. Parce qu'il avait appelé les gendarmes ! Il se disait perdu, et voulait un taxi. Les gendarmes ont fait le rapprochement, et sont allés le chercher. Les quatre hommes ont finalement été placés en garde à vue.