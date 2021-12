Ille-et-Vilaine : il meurt en tentant de mettre sa famille en sécurité sur la quatre voies

Sa voiture s'est retrouvée bloquée en plein milieu de la quatre voies, à hauteur de Plerguer dans le sens Dinan - Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Un conducteur de 39 ans est mort dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 décembre. Il a d'abord perdu le contrôle de sa voiture, sous la grêle, vers 1h30 du matin.

Le père de famille sort alors ses deux enfants, une fille de 8 ans et un garçon de 12 ans, pour les mettre en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois déposés, le conducteur revient vers la voiture pour sauver sa compagne de 37 ans. Il est alors percuté par une voiture dans laquelle se trouvait un couple. La conductrice de 28 ans, en état de choc, n’a pas encore été entendue par les enquêteurs. La compagne du conducteur décédé, n’a pas non plus été entendue. Comme ses enfants, elle a été transportée à l'hôpital de Saint-Malo, légèrement blessée. Le parquet de Saint-Malo est saisi de l'enquête.