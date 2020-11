Ille-et-Vilaine : important dispositif pour retrouver un homme porté disparu à la Chapelle-Bouëxic

Mardi 10 novembre, une disparition inquiétante est signalée à la Chapelle-Bouëxic entre Rennes et Redon. Un homme, tenant des propos incohérents, quitte son domicile. D'importants moyens sont mobilisés. Au bout de trois heures, il est retrouvé sain et sauf.

D'importants moyens ont été mobilisés mardi 10 novembre autour de 20 heures à la Chapelle-Bouëxic entre Rennes et Redon. Plusieurs dizaines de pompiers et de gendarmes se sont retrouvés sur le terrain pour tenter de retrouver un homme qui avait tenu des propos incohérents au téléphone et qui venait de quitter son domicile. La brigade cynophile de Ploërmel est aussi appelée à la rescousse.

Finalement l'homme dépressif est retrouvé trois heures plus tard, sain et sauf, au bord d'une route à proximité de son domicile.