Ille-et-Vilaine : ivre, sans permis, ni attestation, il roulait à 145km/h sur l'axe Rennes - St Malo

Les gendarmes de l'escadron de départemental de sécurité routière ont réussi ce dimanche après midi, à intercepter un dinardais qui venait d'être contrôlé à 145km/h sur l'axe Rennes-Saint-Malo à hauteur de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Ce chauffard a tenté de prendre la fuite.

Il roulait ivre et sans permis. Il ne disposait pas non plus d'attestation dérogatoire de déplacement. Il sera convoqué prochainement devant la justice.