Ille-et-Vilaine : l'accusée condamnée à 22 ans de prison pour l'assassinat de son mari en 2018

22 ans de réclusion criminelle. C'est la peine à laquelle a été condamnée une femme de 45 ans, ce vendredi, par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, vendredi. Après quatre jours de procès, Vera Lucia est reconnue coupable de l'assassinat de son mari Jean-Pierre, en 2018, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, de 18 coups de couteau. Des faits que l'accusée reconnaissait, tout en évoquant les violences conjugales qu'elle assurait subir depuis des années.

"C'est une peine qui est significative, à la hauteur de la gravité de ce crime, qualifié d'assassinat", estime Maitre William Pineau, avocat des parties civiles, la famille de la victime. "L'étape d'après un procès d'assises, c'est évidemment la reconstruction, apprendre à vivre sans celui qui est parti. Et le plus important pour eux, je crois que c'est maintenant que ce soit fini, que cela s'arrête là". L'avocate de l'accusée, Maitre Gwendoline Tenier, précise de son côté que Vera Lucia ne devrait pas interjeter appel. "Aujourd'hui, cette peine de 22 ans, me semble-t-il, est une peine juste. Cette femme attendait la décision de cette cour d'assises. Elle était suspendue à la décision qui serait prise et elle n'avait pas pour ambition de la contester. A l'heure où je vous parle, après avoir entendu ce délibéré, il n'en est pas davantage. Je pense que la plus grosse peine pour elle n'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir commis cet acte monstrueux et d'avoir privé les uns et les autres d'un homme. Elle en est parfaitement consciente."