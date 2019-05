Ille-et-Vilaine : la préfecture met en garde contre les magasins de meubles éphémères

Ille-et-Vilaine, France

Les services de l'Etat appellent les habitants d'Ille-et-Vilaine à être vigilants face au démarchage abusif de magasins de meubles éphémères. Si vous recevez des appels, des courriers ou des SMS qui vous invitent à vous rendre dans ces commerces d'ameublement pour retirer un cadeau ou participer à une loterie, restez méfiants.

Des pratiques commerciales agressives

La préfecture assure que ce type de procédé "constitue le mode opératoire privilégié de sociétés d'ameublement éphémères connues pour cibler principalement les personnes âgées et avoir recours à des pratiques commerciales particulièrement agressives et trompeuses." Selon les services départementaux de la concurrence et de la répression des fraudes "tous les moyens sont mis en oeuvre pour que le client potentiel ne quitte pas les lieux sans avoir signé un bon de commande, voire contracté un crédit." Les vendeurs se montrent très chaleureux mais peuvent aussi utiliser l'intimidation.

Si vous avez été victime de ces pratiques, rapprochez-vous de la DDCSPP par mail : ddcspp-ccrf@ille-et-vilaine.gouv.fr ou par téléphone au 02 99 29 76 00.