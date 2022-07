Ille-et-Vilaine: la préfecture met en garde les agriculteurs qui veulent empêcher l'installation de raveurs

Plusieurs rave parties ont eu lieu ces dernières mois dans le sud du département de l'Ille-et-Vilaine, comme à Campel, le week-end dernier, mais aussi à Laillé, à plusieurs reprises, au mois de mai. Ces rassemblements festifs, non déclarés, suscitent l'exaspération des habitants qui évoquent notamment les nuisances sonores. La préfecture d'Ille-et-Vilaine indique ce mercredi 13 juillet qu'elle va organiser une table ronde à la rentrée prochaine avec les maires, mais aussi les organisateurs de rave. En attendant ce rendez-vous, la directrice de cabinet de la préfecture Elise Dabouis explique que les forces de l'ordre ne peuvent pas toujours intervenir en cas de rassemblements, même s'ils sont illégaux.

Est ce qu'on ne risque pas d'avoir un désordre plus grand en intervenant ? - Elise Dabouis

Aucun arrêté préfectoral n'avait été pris pour empêcher l'installation des raveurs le week-end dernier à Campel "le préfet peut prendre un arrêté lorsqu'il peut le motiver, c'est à dire lorsqu'il y a un faisceau d'indices, au moins un signalement qui lui fait penser qu'il va y avoir un rassemblement en Ille et Vilaine. Dans le cas du week end dernier, aucune alerte n'avait été donnée et n'avait permis au préfet d'envisager de prendre un tel arrêté" explique la directrice de cabinet.

Lorsque les teufeurs sont installés, l'intervention des forces de l'ordre n'est pas inévitable "lorsqu'on a parfois 800 à 1.000 participants à l'événement, dont certains ont pu prendre des produits qui corrompent leur jugement, et qu'en face on a une quarantaine de gendarmes. La question se pose de savoir où est le risque le plus grand pour l'ordre public ? Est ce qu'on ne risque pas d'avoir un désordre plus grand en intervenant ? Certes, le son va continuer, mais est ce que ce n'est pas préférable pour éviter d'avoir des blessés des deux côtés".

Des dizaines de contraventions dressées à l'issue des rave parties

La directrice de cabinet affirme qu'à l'issue des raves, les contrôles sont nombreux et ont permis de dresser des contraventions, pour stupéfiants, mais aussi pour non respect du code de la route. Il y en a eu une dizaine à Campel, 175 à Laillé. Le parquet peut également engager des poursuites contre les organisateurs de ces rassemblements. "Il n'y donc pas d'impunité" affirme Elise Dabouis.

Mise en garde pour les agriculteurs

Après la dernière rave-party à Campel, la préfecture a eu connaissance d'initiatives prises par des agriculteurs pour éviter l'installation des raveurs sur leurs terrains. "Les agriculteurs ne sont pas des agents du maintien de l'ordre, ils ne doivent pas se mettre en danger. Chacun doit rester dans ses prérogatives" indique la directrice de cabinet.