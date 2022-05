Ille-et-Vilaine : le barbecue est mal éteint, une partie de la toiture de la maison part en fumée

L'intervention des pompiers a permis de limiter les dégâts. Les soldats du feu d'Ille-et-Vilaine ont été appelés ce dimanche vers 12h30 à Availles-sur-Seiche, près de La Guerche-de-Bretagne, pour un départ de feu dans le garage d'une maison, rue des Margelles.

Les conseils de prévention des pompiers

L'origine du sinistre est à chercher du côté du barbecue mal éteint qui y était entreposé. Selon les premiers éléments, le feu s'est propagé à la toiture via le système de "ventilation mécanique contrôlée" (VMC). Environ 1/4 de la toiture a été endommagée. Pas de blessé, mais les cinq occupants sont relogés par la mairie le temps des travaux.

Au plus fort de l'intervention, 24 sapeurs pompiers et deux lances à incendie (dont une sur moyen aérien) ont été mobilisés. Les secours invitent à la prudence, alors que les beaux jours sont de retour et que les barbecues vont se multiplier : les appareils doivent être rangés une fois éteints et froids. Conseil qui s'applique également par exemple aux tondeuses, stockées dans des abris et qui peuvent connaitre des dysfonctionnements.