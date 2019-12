Ille-et-Vilaine : les cadeaux de Noël volés dans le bureau de Poste

Une mauvaise surprise lundi matin à l'agence postale de la Chapelle-Bouëxic, en Ille-et-Vilaine. La porte d'entrée a été forcée dans la nuit de dimanche à lundi, tous les colis ont été ouverts et leurs contenus volés. La mairie a porté plainte.

La Chapelle-Bouëxic, France

Tout s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi et c'est l'agente municipale chargée du service postal de la Chapelle-Bouëxic, près de Guichen, en Ille-et-Vilaine qui en a fait la découverte lundi matin en arrivant sur place. La porte d'entrée a été forcée. Tous les colis ont été éventrés et vidés de leurs contenus. Ils étaient entreposés près du sapin de Noël et contenaient essentiellement des jouets. Heureusement, la plupart des emballages ont été retrouvés sur les lieux du cambriolage ce qui va permettre de retrouver leurs destinataires.

Le deuxième cambriolage cette année

La mairie a décidé de porter plainte à la gendarmerie surtout que ce n'est pas le premier cambriolage commis cette année à l'agence postale. Il y a moins de trois mois, des timbres et des enveloppes timbrées avaient été dérobées. "Il n'y a pas de caméras dans l'agence postale" souligne le maire Roger Morazin "mais on sera bien obligé d'y venir même dans nos petites communes" déplore l'édile.