Ille-et-Vilaine : ils publient la vidéo de leur cambriolage, l'auteur se rend aux gendarmes

La vidéo dure moins d'une minute mais elle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Ce lundi 13 avril, les gérants du magasin Sport 2000 de Guichen, au sud de Rennes (llle-et-Vilaine) ont publié sur la page Facebook de leur commerce les images d'une de leurs caméras de surveillance.

Capuche sur la tête il emmène plusieurs paires de chaussures

Les internautes ont pu y voir un homme, capuche sur la tête, en train de voler plusieurs paires de baskets après être entré par effraction dans le magasin. La vidéo, qui était encore visible ce mardi 14 avril au matin, avant d'être retirée, a été partagée plusieurs milliers de fois sur Facebook.

Après avoir forcé la porte principale, le voleur a caillassé une porte de service afin d'entrer dans le magasin et de repartir avec les chaussures de tennis, un but de foot et un ballon. Le montant total de la casse n'a pas encore été estimé.

L'homme s'est rendu dans la soirée

Dans leur post, les gérants ne cachent pas leur colère et leur agacement. "Imaginez ne serait ce que 2 minutes notre ressenti alors que nous vivons une situation sans précédent avec de graves conséquences pour notre entreprise et nos 28 salariés! Nous sommes furieux de voir que finalement la bêtise est bien pire que le covid19 car elle ne se soigne pas." Avant d'appeler les internautes à se faire connaître s'ils disposent de la moindre information. "Si ce monsieur dont le visage apparaît sur cette vidéo avec comme signe distinctif un beau tatouage sur le mollet gauche vous dis quelque chose, merci de nous le signaler!"

D'après nos informations, le jeune homme a finalement été reconnu par plusieurs personnes. Sous la pression, cet habitant de Guichen, se serait rendu de lui-même aux gendarmes lundi soir avant d'être placé en garde à vue. Il faut toutefois rappeler que ce genre de procédé peut se retourner contre les commerçants visés.