Ille-et-Vilaine : les pompiers appelés à près de 1000 reprises après les intempéries

La soirée a été particulièrement agitée pour les pompiers d'Ille-et-Vilaine, ce vendredi, après le passage d'un gros orage de nuit et grêle. Les secours ont été appelés à 979 reprises en deux heures, ce qui a mené à 220 interventions des secours.

La plupart, environ 80%, concernent des inondations de caves ou d'appartements. Autre fait notable, 1800 clients du centre commercial Alma, à Rennes, ont été évacués, alors qu'une quarantaine de cellules ont été touchées, ce qui ne devrait pas empêcher la réouverture ce samedi.

Les interventions se sont concentrées sur les secteurs du bassin de Rennes, de Val-d'Anast, de Mordelles, L'Hermitage et Bréal-sous-Montfort. Il n'y a pas eu de blessés. Selon le météorologue de Météo Bretagne, Steven Tual, 39 millimètres de pluie sont tombés à Rennes, la Chapelle-Boëxic et Noyal-sur-Vilaine, 29 à Cesson-Sévigné.

De belles frayeurs

Selon les vidéos visibles sur les réseaux sociaux, l'eau s'est notamment infiltrée dans la station de Métro Italie à Rennes. Des TER ont été supprimés, des rues ont été totalement bloquées par la montée des eaux, quitte à faire de sacrées frayeurs à certains, comme Marie, une automobiliste. "La flaque qui était beaucoup plus grande et profonde que ce que je pensais et j'ai eu une vague par dessus la voiture lorsque le bus est passé et la voiture s'est arrêtée. L'eau rentrait à travers les portes, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé mes parents qui habitent à un quart d'heure pour leur dire je suis bloquée, est ce que vous pouvez m'aider ? J'étais un peu en panique. Quand j'ai vu que cela montait trop, les gens m'ont dit qu'il fallait sortir. Je suis sortie par la fenêtre. Je ne pensais pas, en prenant la route, que j'allais voir ça", raconte la jeune femme. A Chartres de Bretagne, des salles du complexe sportif ont été endommagées par l'orage.

Dans les Côtes d'Armor, cette fois, où jusqu'à 49 millimètres ont été recensés à Hillion et 45 à Trégueux, les pompiers sont intervenus à une centaine de reprises, là encore la plupart du temps pour des inondations, sans blessés. Des coulées de boue ont été constatées sur le port de Saint-Brieuc, selon notre reporter Johan Moison présent sur place. La première soirée du festival Art Rock a donc eu lieu sous la pluie battante.