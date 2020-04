Coronavirus : les travaux prennent du retard, mais le lycée de Liffré ouvrira bien en septembre

Le futur lycée public Simone-Veil de Liffré (Ille-et-Vilaine) ouvrira bien à la rentrée de septembre 2020. L'assurance en est donnée par Loîg Chesnais-Girard président de la Région Bretagne et Emmanuel Ethis recteur de l'Académie de Rennes. En raison de l'épidémie de coronavirus, le chantier a pris du retard. Malgré tout, cette situation ne remet pas en cause la date d'ouverture prévue initialement. "Si on n'ouvre pas en septembre 2020, on va devoir attendre la rentrée 2021" explique Loïg Chesnais-Girard. La rentrée concernera 300 élèves de seconde, leurs professeurs et les agents de l'établissement. "On mettra peut-être des bâtiments provisoires au début car le chantier ne sera pas complètement fini avant novembre" précise aussi le président de la Région.

A terme, le lycée de Liffré accueillera 1200 élèves au nord-est de Rennes.