Ille-et-Vilaine : neuf mineurs interpellés après un cambriolage au club de football de Bains-sur-Oust

Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, le club de foot "les cadets" de Bains-sur-Oust, près de Redon (Ille-et-Vilaine), avait été cambriolé et saccagé. Au terme de plus de deux mois d'enquête, les gendarmes ont interpellé neuf mineurs.

Bains-sur-Oust, France

C'est au terme de plus de deux mois d'enquête que la communauté de brigades de Redon a interpellé neuf mineurs de la région. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, le club de football "les cadets" de Bains-sur-Oust, près de Redon (Ille-et-Vilaine), avait été cambriolé et saccagé, notamment des trophées brisés, des tables et chaises renversées. "Après avoir consommé des denrées alimentaires et détérioré de façon importante l'intérieur du bâtiment, les malfaiteurs étaient repartis avec une enceinte d'une valeur de 1 000 euros et avait laissé derrière eux un local dans un piteux état au plus grand désespoir des éducateurs locaux qui en ont fait état sur les réseaux sociaux" selon le communiqué officiel.

Convocation devant la justice

Sur les neuf suspects interpellés, cinq sont poursuivis par la justice. Ils sont convoqués pour vols aggravés en réunion et par effraction par le délégué du procureur de Rennes et le juge des enfants de Vannes. Ces cinq jeunes seront entendus en décembre et janvier.