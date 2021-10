Ille-et-Vilaine : neuf personnes interpellées pour un trafic d'héroïne à grande échelle

Le parquet de Rennes annonce samedi 9 octobre le démantèlement d'un important trafic de drogue, basé en Ille-et-Vilaine avec des clients dans les départements limitrophes. Huit hommes et une femme, entre 21 et 56 ans, ont été interpellés en Ille-et-Vilaine, dans la Manche et dans la Vienne.

C'est la fin d'une enquête qui a commencé en juin 2019 à Retiers en Ille-et-Vilaine. Le procureur de la République de Rennes annonce ce samedi le démantèlement d'un important trafic de drogue. Huit hommes et une femme, âgés de 21 à 56 ans, ont été interpellés mardi 5 octobre : en Ille-et-Vilaine (à Landéan, Vern-sur-Seiche, Dol-de-Bretagne et L'Hermitage), dans la Manche (à St-Hilaire du Harcouët et à Ducey-les-Chéris) et dans la Vienne, à Messemé. Huit d'entre eux ont des antécédents judiciaires.

Huit kilos d'héroïne et 51.000 euros

150 gendarmes des groupements de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, de l'Indre et Loire, de la Mayenne, de la Vienne, et de l'antenne G.I.G.N. de Caen ont participé à cette interpellation. Les perquisitions ont permis la saisie de près de huit kilogrammes d’héroïne, 100 g de cannabis, près de 38.000 € en numéraire et des armes. Six véhicules ont été également saisis, ainsi que 51.000 € sur un compte bancaire.

Une quinzaine des clients de ces revendeurs ont été entendus dans divers départements. Du côté des interpellés, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, souligne que "leurs situations professionnelles respectives sont pour la plupart fragiles, sauf pour l'un d'eux qui gère une entreprise dans le secteur du transport." Quatre des neufs suspects ont été placés en détention provisoire.

Devant le tribunal de Rennes en décembre

Dans le détail, trois mis en cause ont été laissés libres et seront convoqués devant la justice pour trafic de stupéfiants et usage d'héroïne. Les six autres ont été déférés au parquet de Rennes et comparaîtront les 6 et 7 décembre : quatre d'entre eux sont en placés en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivies pour détention, acquisition, transport, offre et cession d'héroïne. L'un des interpellés est également poursuivi pour détention d'armes de catégorie C. Philippe Astruc tient à saluer "le remarquable travail de la gendarmerie nationale ayant permis de mettre à jour cet important trafic mais également de parvenir à des saisies très significatives à la fois en produits stupéfiants et en avoirs criminels".