Les quatre incendies de voitures se sont déclenchés en moins d'un quart d'heure, vers minuit et demi, dans différentes rues de Thorigné-Fouillard : rue des roses, avenue de la forêt, allée du duc Nominoë et au Tertre Rouge. Dans ce dernier lieu, le véhicule incendié était garé sous un abri en bois, les flammes se sont ensuite propagées à la maison adjacente qui a entièrement brûlé. "C'est la première fois qu'un feu se propage à une habitation, raconte la maire Pascale Jubault-Chaussé. C'est gravissime".

Samedi après-midi, les pompiers tentaient toujours d'éteindre le feu qui s'est propagé à la maison. La structure en bois n'aide pas, et les flammes reprennent de plus belle après chaque intervention. La famille, qui n'est pas blessée, s'est vue proposer un relogement par la mairie. En attendant, le couple et les deux enfants ont été hébergés par des voisins pendant la nuit, avant de partir chez des amis.

Nouvelle série d'incendie

Déjà l'été dernier, dix voitures avaient brûlé dans la commune. Après l'ouverture d'une information judiciaire, un homme de 23 ans, domicilié sur la commune, avait été mis en examen. Il a été interdit de résidence ou passage à Thorigné-Fouillard. Pour la maire de la ville comme pour les gendarmes, aucune certitude quant aux responsables de ces nouveaux incendies :

On ne sait absolument pas si c'est la même personne, mais si c'est le cas, c'est très stressant. Les gendarmes font des recoupements pour voir si ces incendies différents peuvent être liés, mais ça peut très bien ne pas être le cas.

"On donne des consignes aux habitants, on les invite à être vigilants s'ils voient des choses suspectes, et à rentrer leurs voitures dans les garages si possible", explique la maire Pascale Jubault-Chaussé. Depuis l'été dernier, ils sont déjà nombreux à le faire, "certains ont aussi installé des portails" ajoute Marc, un riverain.

La fumée et les cendres sont arrivées jusque chez Aïssatou, qui habite une rue parallèle. "On commence à se poser des questions, explique-t-elle. Quand votre maison brûle, c'est toute votre vie qui part en fumée ! Si c'est un jeu, ce n'est pas drôle, et il faut que ça s'arrête".

Les gendarmes de Rennes et Liffré se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte. La piste criminelle est privilégiée.