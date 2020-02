Ille-et-Vilaine : pour la Saint-Valentin, il cambriole un sex-shop

Cesson-Sévigné, France

Voilà une Saint-Valentin qui va coûter cher à un breton. Ce jeune homme de 23 ans a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi après le cambriolage d'un sex-shop à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Dans les cartons qu'il transportait, la brigade anti-criminalité de Rennes, a retrouvé des culottes, des strings mais aussi du lubrifiant.

Il voulait se faire pardonner... pour la Saint-Valentin

Ce soir là, rue du Bray, le jeune homme a brisé la vitre de la boutique avec des cailloux. L'alarme s'est déclenchée, mais il en a profité pour remplir des cartons avant que la police n'arrive sur place.

Quelques minutes plus tard, les agents l'interpellent à proximité avec son butin. Le jeune homme reconnait immédiatement les faits et explique vouloir faire des cadeaux à sa compagne pour la Saint-Valentin. En effet, il raconte qu'il aurait, par erreur, jeté l'intégralité des sous-vêtement de sa petite-amie et qu'il voulait se racheter.