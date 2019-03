Ille-et-Vilaine : quatre grands excès de vitesse relevés en trois heures à Saint-Père

Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine ont mené un contrôle routier ce vendredi 8 mars à Saint-Père au sud de Saint-Malo. Ils ont intercepté deux jeunes conducteurs et deux motards qui roulaient à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

Ille-et-Vilaine, France

Les gendarmes de la brigade motorisée de Saint-Malo ont mené un contrôle de vitesse ce vendredi 8 mars sur la départementale 137 entre Rennes et Saint-Malo. Positionnés au niveau de la commune de Saint-Père sur une portion limitée à 110 km/h ils ont relevé 14 infractions entre 13h et 16h dont huit excès de vitesse.

Quatre permis retirés

Les militaires ont intercepté deux motards qui circulaient à 162 et 178 km/h. Deux jeunes conducteurs ont eux été interpellés à 157 et 163 km/h. Ces quatre personnes se sont vues retirer leur permis et ont dû trouver une solution pour reprendre la route. Pendant ces trois heures, les gendarmes ont également relevé quatre infractions pour usage du téléphone au volant et deux automobilistes n'avaient pas leur ceinture de sécurité.