Ille-et-Vilaine - Rave-party à Lieuron : l'ARS Bretagne inquiète des conséquences sanitaires

Après la rave-party qui s'est tenu à Lieuron depuis le soir du réveillon jusqu'à ce samedi 2 janvier au matin, les autorités sanitaires s'inquiètent d'une possible large diffusion du Covid-19. Plus de 2500 personnes ont participé à cette fête, et le port du masque n'a quasiment pas été respecté.