Ille-et-Vilaine - Rave party à Lieuron : un organisateur mis en examen, 1.645 personnes verbalisées

Les deux tiers des participants de la rave party de Lieuron (Ille-et-Vilaine), soit 1.645 personnes, ont été verbalisés : voilà ce qu'a annoncé ce lundi 4 janvier le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Jeudi 31 décembre au soir, des milliers de personnes se sont réunies illégalement pour une rave party du Nouvel an. Un des organisateurs est mis en examen.

L'un des organisateurs a avoué en garde à vue

L'événement a réuni jusqu'à 2.500 personnes, avant de prendre fin samedi matin. Selon le procureur, "80 gendarmes ont tenté de bloquer le site, particulièrement vaste, avant l'installation des raveurs". Une enquête a d'ailleurs été ouverte dès jeudi soir. "Elle a permis d'établir qu'il y avait des stands de vente de stupéfiants sur place", a expliqué le procureur. Six personnes ont été placées en garde à vue, "dont une pour recel de vol d'une mallette de gendarmerie" mais seule un homme avait vu cette garde à vue prolongée.

Les enquêteurs le soupçonnaient d'être l'organisateur de l'événement, il avait d'ailleurs été identifié pendant la rave party avant d'être interpellé à Iffendic samedi. "La saisie du matériel de sonorisation et les SMS retrouvés sur son portable ont permis de le mettre en cause parmi les organisateurs", a détaillé le procureur de la République. Il a reconnu les faits en garde à vue et a été mis en examen ce lundi, notamment pour l'organisation illicite, dégradation, mise en danger de la vie d'autrui, ouverture d'un débit de boissons et aide à l'usage de stupéfiants. Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de cet homme de 22 ans, qui n'a pas d'antécédents judiciaires.

Une information judiciaire est ouverte pour 16 délits, "dont la mise en danger d'autrui". "Nous nous concentrons sur la recherche des organisateurs", a précisé Philippe Astruc, qui a également jugé qu'"organiser cette fête géante sans respecter aucune règle a un caractère choquant". Les organisateurs risquent jusqu'à dix ans de prison.