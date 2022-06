Ille-et-Vilaine : rendre service, "c'est une grande satisfaction", pour les bénévoles de la SNSM

"C'est une vedette de 10m50, qui fait huit tonnes, avec des moteurs bridés à 320 chevaux, ce qui nous donne une vitesse de 27 nœuds", détaille Hervé Jean, le président de la station SNSM de Dinard, devant ce navire dont il est si fier et que les passants vont pouvoir découvrir, ce samedi après-midi, quai de la perle, au port de plaisance. A l'occasion des journées nationales, tout le weekend, la Société nationale de sauvetage en mer propose des animations et des rencontres. Ainsi, à Dinard, la SNSM compter faire la présentation de l'activité des sauveteurs en mer, mais aussi des démonstrations de sauvetage ou d'utilisation de feux à main. L'occasion pour France Bleu Armorique d'embarquer à bord de la vedette.

La SNSM de Dinard a assisté, en 2021, 56 bateaux, secouru 82 personnes et en a sauvé 16 d'un danger réel, "ce qui veut dire que si nous n'avions pas été là, elles couraient un risque grave", poursuit Hervé Jean. Des interventions qui n'auraient pu être rendues possibles sans l'implication d'une quarantaine de bénévoles qui se répartissent les plannings être disponibles 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

"Je suis natif de Dinard, amoureux de ma région", explique Philippe, qui a rejoint la station il y a un peu moins d'un an. "Cela fait une petite vingtaine d'années que je navigue dans le secteur, j'ai un bateau. Concernant la SNSM, j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit : aider, bien sûr, et apprendre, car on apprend tous les jours. J'y aime l'état d'esprit, l'esprit de famille, la solidarité, pleins de bonnes et de belles valeurs", poursuit cet ancien patron d'une entreprise de transport. "Il y a toutes les couches sociales, des actifs, des retraités de tous milieux. C'est passionnant, on rencontre des gens que l'on aurait jamais rencontré auparavant. On a tous le même objectif, on aime tous la mer."

Les sauveteurs en mer de la SNSM de Dinard (Ille-et-Vilaine), lors d'une sortie à bord de leur vedette. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Philippe confie son admiration pour la SNSM : "aujourd'hui, avoir la chance d'en faire partie, c'est une fierté." Fierté partagée aussi par Guy, autre équipier, qui porte le polo orange depuis sept ans à Dinard. "Savoir que l'on peut rendre service aux gens, c'est une grande joie. A chaque fois que l'on ne fait ne serait-ce qu'un dépannage, en allant chercher un bateau qui est allé sur des cailloux, c'est une grande satisfaction."

Ce retraité, quand on l'interroge sur ses souvenirs marquants, préfère retenir les bons, plutôt que les tristes. "On a ramené un bateau loué par une famille parisienne. Les gars ont tapé un caillou. Nous sommes allés les chercher, cela s'est très bien passé. Sauf que lorsque l'on est arrivés au port, la belle-mère a passé un savon à son gendre, ça se sont des vrais souvenirs ! On aime se souvenir de ceux là, les dramatiques, on les garde pour nous."

Car ces interventions peuvent être dures, confirme Hervé Jean, le président de la station de Dinard. "Au début, on ne s'en rend peut-être pas compte, on est dans l'intervention. C'est une fois arrivé à terre que notre cerveau se met à analyser. Nous sommes des êtres humains, cela marque sur le coup, mais le fait d'en parler ensemble c'est réconfortant, on repart de plus belle." De plus belle, de jour comme de nuit, si le besoin se fait sentir.