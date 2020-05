Ille-et-Vilaine : sans permis et en possession de cannabis, il est arrêté après une course-poursuite

Vers 22h50 vendredi 1er mai, à Avranches, les gendarmes de la Manche sont surpris par une voiture qui refuse de s'arrêter à un contrôle d'attestation liée au coronavirus, comme le révèle Ouest-France. La voiture, une Clio, prend alors la direction de l'autoroute A84, en diection du Sud. S'engage alors une course-poursuite de 70 kilomètres à 150 km/h sur l'autoroute.

Le chauffard sort de autoroute à Liffré (Ille-et-Vilaine) au Nord de Rennes, passe par le centre-ville et prend la direction de Saint-Sulpice-la-Forêt. Sur ces routes étroites et sinueuses, le compteur flirte encore avec les 120 km/h, au lieu de 70. Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine, prévenus, réussissent à l'arrêter sur la départementale. A l'intérieur de la voiture, trois hommes et une femme, âgés d'entre 18 et 21 ans. Les gendarmes découvrent alors 120 grammes de résine de cannabis dans l'habitacle, et placent tout le monde en garde à vue.

Si celles des trois passagers ont été levés dans la journée de samedi, celle du conducteur, 20 ans, a été prolongée. Il doit être présenté à un juge ce dimanche, dans le cadre d'une posssible mis en examen pour conduite sans permis, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui et détention de produits stupéfiants.