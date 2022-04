Ille-et-Vilaine : soupçonné de viol sur une personne âgée, il est finalement arrêté caché dans une poubelle

Un homme de 37 ans est mis en examen pour viol aggravé et vol avec arme. Il est soupçonné d'avoir, le 21 mars dernier, violé une personne âgée dans une commune près de Liffré, avant de prendre la fuite.

Un homme de 37 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, soupçonné de viol aggravé et de vol avec arme, a appris France Bleu Armorique ce jeudi auprès de sources concordantes, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France. Dans la nuit du 21 au 22 mars, il est soupçonné d'avoir violé et agressé une femme de 73 ans, dans une commune près de Liffré (Ille-et-Vilaine) avant de prendre la fuite.

Vers minuit, les gendarmes sont appelés par un voisin de la victime, chez qui elle a trouvé refuge. Une patrouille est dépêchée sur place, mais le suspect, identifié comme le petit-fils d'une amie de la personne âgée, a pris la fuite. Il a d'ailleurs volé la voiture de la victime. Les premières recherches restent vaines, l'homme est introuvable, indique une source proche de l'enquête.

Un important dispositif de recherches déployé

Au petit matin, nouvel appel au 17 : des riverains viennent d'apercevoir un homme au comportement suspect, venu récupérer son véhicule, garé à proximité. À la vue des militaires, celui-ci prend la fuite et tente de semer les gendarmes. Il finit par emprunter une voie sans issue et abandonne sa voiture avant de prendre la fuite à pied.

Un important dispositif de recherches est mis en place : un hélicoptère est déployé, pour figer la zone. Un chien spécialisé est engagé : grâce à des affaires du suspect laissées dans le véhicule, il piste la trace. L'homme est finalement découvert à plusieurs kilomètres de là, caché dans une poubelle de recyclage, chez un particulier. Il est facilement interpellé, avant d'être placé en garde à vue.

L'homme, déjà connu de la justice, notamment pour des faits de violences, "a été déféré au parquet de Rennes le 24 mars et une information judiciaire criminelle a été ouverte auprès d’un juge d’instruction pour vol avec arme, et viol aggravé. Il a été placé en détention provisoire", précise le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, contacté par France Bleu Armorique.