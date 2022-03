Ille-et-Vilaine : un premier cas de grippe aviaire dans un élevage de canards à Essé

Un cas de grippe aviaire "hautement pathogène" a été détecté dans un élevage de 6.600 canards de barbarie, ce samedi 19 mars 2022, à Essé (Ille-et-Vilaine), indique la préfecture. L'ensemble de l'élevage concerné va être abattu et les communes alentours sont placés en zone de surveillance.

Les élevages de volailles et d'oiseaux captifs dans le secteur d'Essé (Ille-et-Vilaine) sont placés sous surveillance (image d'illustration).

C'est un premier cas de grippe aviaire en Ille-et-Vilaine. Il a été détecté ce samedi 19 mars "dans un élevage de canards de barbarie sur la commune d’Éssé", précise la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Les 6.600 volailles de l'élevage vont être abattues "dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus", ajoute le communiqué.

Pour éviter un risque de propagation, les communes d'Essé, de Janzé et du Theil-de-Bretagne sont placées en zone réglementée de protection. 22 autres communes, situées dans un rayon de 10 kilomètres, sont placées en zone de surveillance. Sur ces zones, "les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogations", indique la préfecture.

Les mesures de restrictions ne pourront être levées que "21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone." Le secteur est notamment connu pour la production du poulet de Janzé. Plus tôt dans la semaine, un cas a été détecté dans un élevage d'Ambon dans le Morbihan. Les 15.000 canards de l'élevage ont été abattus mardi.