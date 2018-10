Roz-Landrieux, France

C'est un accident de chasse assez rare qui s'est produit dimanche 28 octobre en début d'après-midi, à Roz-Landrieux, près de Dol-de-Bretagne.

Il se blesse à la cheville avec son couteau

Un chasseur de 32 ans était en train de marcher avec sa femme et leurs chiens quand ils ont croisé un sanglier. L'animal était agressif. L'homme a donc voulu protéger ses animaux d'une attaque. Mais c'est finalement sur lui que le sanglier a foncé. Le chasseur a sorti son couteau pour stopper le sanglier, mais dans un mouvement, il s'est blessé lui-même à la cheville avec l'arme blanche. Une blessure qualifiée de "sérieuse" par les pompiers. Le sanglier a fini sa course et percuté l'homme, avant de repartir au loin. Le chasseur a été transporté à l’hôpital Pontchaillou de Rennes.