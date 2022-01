Ille-et-Vilaine : un couple fait appel à la solidarité pour retrouver un foyer après l'incendie de leur maison

Un couple de Saint-Germain-sur-Ille, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine) fait appel à la générosité des Bretons après avoir perdu leur maison et leurs animaux dans un incendie. Hébergés dans un gîte jusqu'au 7 février, ils recherchent une maison et leur famille lance une cagnotte pour les aider.

La maison de Corinne et Alain a été détruite par un incendie à Saint-Germain-sur-Ille - Jimmy Gauthier

Une famille d'Ille-et-Vilaine compte sur la générosité des Bretons pour pouvoir se reconstruire après l'incendie de leur maison. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2022, le feu a pris dans leur maison à Saint-Germain-sur-Ille, au nord de Rennes. Le couple et un de leur fils de 20 ans ont pu s'en sortir indemne, mais ils ont perdu leurs chiens et plusieurs de leurs chats. Leur maison a été réduite en cendres. Depuis, ils recherchent un nouveau logement et font appel à la solidarité pour retrouver des habits ou payer leurs frais annexes.

Un court-circuit à l'origine de l'incendie

C'est aux alentours de 4h du matin ce mardi que Corinne a été réveillée par ses chiens qui aboyaient dans le garage. Quand elle est descendue, elle a vu "ses chats en rang d'oignons dans l'escalier vers la cuisine où se trouve la porte du garage et en ouvrant la porte du garage elle a découvert son sèche-linge en feu", explique Jimmy, le gendre du couple. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie.

"C'est parti à une vitesse folle"

Corinne a juste eu le temps de réveiller son mari, Alain, endormi, d'appeler les pompiers et de sortir avec son fils de 20 ans. "Le temps que les pompiers arrivent, le garage était déjà en feu et l'étage avait commencé à brûler". Malgré l'intervention des secours, "il ne reste plus rien". La maison dans laquelle le couple a vécu pendant 23 ans est partie en fumée.

Les six chiens qui se trouvaient dans le garage "ont péri", se désole Jimmy. La famille recherche également leurs cinq Maine coon : "On a l'espoir qu'ils ont réussi à s'échapper car d'autres chats ont réussi", précise-t-il.

Un appel à la solidarité

Depuis le début de la semaine, le couple est hébergé par la commune dans un gîte. "Le 7 février, ils doivent libérer les lieux alors on recherche activement un logement aux alentours de Rennes nord", assure Jimmy. Pour pouvoir accueillir tous leurs animaux, le couple cherche une maison, et leur assurance "leur a donné un budget de 1.000 euros par mois". "On appelle à la générosité d'une personne qui a peut-être une maison de vacances dans le coin ou une maison dans le coin qui est libre, pour les accueillir", lance le gendre.

"Nous les Bretons nous avons la réputation d'un peuple solidaire, j'espère que cela va continuer"

Pour aider Corinne et Alain, toute la famille s'est unie pour lancer un appel à l'aide et un appel à la solidarité. Ils ont créé une cagnotte en ligne afin d'aider le couple à payer "les frais annexes". Ce vendredi midi, plus de 2.300 euros ont déjà été récoltés. Jimmy salue la générosité des voisins, mais aussi d'un magasin de sa commune qui aide le couple à retrouver des vêtements. "Mes beaux-parents ont toujours été de belles personnes bienveillantes envers tout le monde, prêtes à aider et maintenant c'est eux qui ont besoin d'aide, alors j'espère qu'un maximum de personnes vont répondre présentes pour les aider", conclut Jimmy.