Ille-et-Vilaine : un homme contrôlé à 161 km/h à Pleugueneuc ivre, sous l'emprise de cannabis et sans permis

Pleugueneuc, France

Un Malouin de 26 ans doit être jugé en comparution immédiate ce mercredi. Il était en garde à vue depuis ce lundi après avoir été contrôlé par une patrouille de CRS sur la départementale 137, à hauteur de Pleugueneuc en Ille-et-Vilaine, dans le sens Saint-Malo/Rennes. Il roulait à 161 km/h au lieu de 110 km/h.

Ivre et sans permis

Il a été intercepté par la police à la sortie de Saint-Grégoire. Les forces de l'ordre se sont rendu compte que le jeune automobiliste était ivre : il a été contrôlé avec plus de 0,8 gramme d'alcool par litre d'air expiré. Il était sous l'emprise du cannabis et son permis était annulé depuis un an. Autre découverte des policiers : le véhicule n'était plus assuré.