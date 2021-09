Ille-et-Vilaine : un homme soupçonné d'avoir vendu illégalement des tonnes de palourdes

Tout part d'un contrôle de véhicule en avril 2019. A bord, deux hommes qui transportent une grande quantité de palourdes et qui, non seulement n'ont pas de licence de pêche mais ont pêché dans une zone interdite temporairement pour des raisons sanitaires. Après deux ans d'enquête, la gendarmerie maritime de Saint-Malo a placé en garde à vue ce jeudi 23 septembre un troisième homme, un habitant de Combourg à qui ils revendaient les coquillages. Les palourdes finissaient sur les étals des mareyeurs qui ont été floués grâce à des certificats sanitaires d'origine des produits falsifiés.

Jusqu'à 100.000 euros par an

L'homme placé en garde à vue, qui lui non plus n'a pas de licence de pêche, est ainsi soupçonné d'avoir vendu depuis trois ou quatre ans autour de 350 kilos de palourdes par semaine au prix de 6.50 euros le kilo. La justice a fait les comptes : il a ainsi pu engranger jusqu'à 100.000 euros par an. Il est sorti de garde à vue en attendant une convocation devant le parquet de Saint-Malo qui tente d'évaluer l'ampleur de l'escroquerie.