Ille-et-Vilaine : un jeune conducteur contrôlé à 159 km/h au lieu de 110 sur l'A84

Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine ont mené une série de contrôles ce vendredi 2 août sur l'autoroute A84 entre Montour et Saint-Etienne-en-Coglès. Ils ont arrêté 29 automobilistes en excès de vitesse

Ille-et-Vilaine, France

Il va y avoir du monde sur la route ce week-end. Bison Futé a hissé le drapeau noir ce samedi 3 août dans le sens des départs en vacances et il est orange dans le sens des retours, voire rouge dans le sud-est du pays. Pour assurer la sécurité des automobilistes, policiers et gendarmes vont mener des séries de contrôles.

Ce vendredi 2 août, entre 17h30 et 21h30, les gendarmes d'Ille-et-Vilaine ont posé leurs radars sur l'A84 entre Montour et Saint-Etienne-en-Coglès dans les deux sens de circulation. Ils ont relevé 29 excès de vitesse. Parmi les plus significatifs, un jeune conducteur a été interpellé après avoir été flashé à 159 km/h au lieu de 110 km/h. Il a perdu son permis.

18 infractions relevées par la police à Rennes

Ce même jour déjà, la police de Rennes a contrôlé 18 automobilistes en excès de vitesse sur la rocade de Rennes. Un conducteur parisien a dû terminer son trajet sur le siège passager.