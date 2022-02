Ille-et-Vilaine : un meeting du parti d'Eric Zemmour annulé après des tags retrouvés sur la façade

Les militants ont eu du mal à trouver une salle avant d'obtenir celle de Saint-Coulomb mais la réunion publique de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, est finalement annulée. Des tags ont été retrouvés ce mardi matin sur la façade de la salle devant accueillir la réunion ce mercredi à Saint-Coulomb, entre Saint-Malo et Cancale. Des pierres ont été jetées sur les vitres, et deux bouteilles de bière ont été retrouvées. Elle aurait pu servir de cocktail molotov selon les gendarmes.

Le maire est allé "à la limite de ce qu'on pouvait supporter"

"Zemmour dégage", "pas de facho dans le 35", "Breizh antifa" : les inscriptions visent explicitement Eric Zemmour. Une enquête est ouverte, la mairie de Saint-Coulomb a porté plainte. Sur l'une des inscriptions, on peut lire "Saint-Coulomb collabo". Le maire Jean-Michel Fredou est sous le choc. "On est allés à la limite de ce qu'on pouvait supporter dans notre commune." Le maire n'autorisera plus de meeting politique dans sa salle, il a pris lui-même la décision d'annuler la réunion publique.

La direction nationale de Reconquête doit réagir ce mardi après-midi

David Merlière, délégué départemental de Reconquête, comprend cette décision. "C'est une honte, j'adresse mon amitié au maire et aux habitants." Une prise de parole est attendue dans l'après-midi au niveau de la direction nationale du parti à ce sujet. Ce mercredi, plusieurs centaines de personnes étaient attendues pour cette réunion publique, en l'absence du polémiste mais avec le porte-parole de sa campagne, Stanislas Rigault. Comme lors de la venue d'Eric Zemmour en Bretagne en octobre dernier, une manifestation était prévue à Saint-Coulomb, organisée par le collectif malouin Le Monde d'après contre les idées d'extrême droite.