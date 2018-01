Meillac, France

C'est un feu de détritus, en bas de la cage d'escalier, qui a déclenché les flammes. La quarantaine de pompiers mobilisés a dû intervenir avec 2 grandes échelles dans cette bâtisse de 3 étages, située rue Mademoiselle du Vautenet, et reconvertie en logements très sociaux après avoir été un hôpital.

Un habitant est décédé. Il s'agit d'un homme âgé de 55 ans que les pompiers ont retrouvé en arrêt cardio-respiratoire sur place.

Les cinq habitants coincés dans les étages, eux, ont pu être évacués. Ils ont été légèrement blessés en raison des flammes et surtout des épaisses fumées, et ont été évacués vers les hôpitaux de Saint Malo et Rennes pour des examens de contrôle. Six autres résidents ont été relogés directement par la mairie.

De son côté, la gendarmerie de Saint Malo a ouvert une enquête. Aucune piste n'est privilégiée pour l'heure. Des constatations doivent être effectuées aujourd'hui pour déterminer si cet incendie est criminel ou accidentel.