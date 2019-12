Ille-et-Vilaine : une fuite sur un camion-citerne transportant de l'acide chlorhydrique

Depuis mardi matin 10h15, un camion citerne est immobilisé sur la D837 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, près de Rennes, en raison d'une fuite. Il transporte de l'acide chlorhydrique. La cellule des risques chimiques et biologiques des pompiers est sur place.

Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France

La cellule des risques chimiques et biologiques des pompiers est sur place depuis l'arrêt d'un camion-citerne transportant de l'acide chlorhydrique à cause d'une fuite. Le véhicule est immobilisé depuis lundi matin 10h15 sur le bas côté de la départementale 837 (l'ancien route de Nantes) à hauteur du Vallon à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, au sud de Rennes. La circulation est interdite et un périmètre de sécurité a été mis en place. Il n'y a pas eu d'évacuation. 25 pompiers sont sur place.

Une opération de transvasement de cet acide fort dans un autre camion devrait être effectuée dans les prochaines heures.