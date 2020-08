Ille-et-Vilaine : une maman et son fils en urgence absolue après un accident de la route

Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août, une femme de 32 ans et son garçon de 12 ans ont été transporté en urgence absolue au CHU de Rennes après un accident de la route à Bédée près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le père et leur second enfant ont été légèrement blessés.