Ille-et-Vilaine : une quinzaine d'accidents liés au verglas, huit blessés légers

Si vous avez pris la route ce matin en Ille-et-Vilaine, vous avez remarqué que les routes étaient très glissantes à cause du verglas. Les pompiers du département sont intervenus à 17 reprises entre 5 heures du matin et 10h30. Ces accidents ont fait des dégâts et causé de gros bouchons, notamment sur l'A84 près de Fougères et dans le sud de Rennes. Mais surtout, huit personnes ont été légèrement blessées et hospitalisées. L'accident le plus important a eu lieu à Nouvoitou, près de Châteaugiron : trois voitures se sont percutées, faisant trois blessés légers.

Dans les Côtes-d'Armor, on recense cinq accidents. Un car scolaire s'est couché à Saint-Brandan, au sud de Saint-Brieuc vers 7h40. Huit enfants ont été légèrement blessés, ainsi que le conducteur.