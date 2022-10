Ille-sur-Têt : un homme en garde à vue pour l'enlèvement d'une femme et son fils

De gros moyens ont été déployés pour retrouver les victimes et pour interpeller l'individu. Le signalement a été donné en fin de matinée, ce mercredi. Une femme et son fils, dont on ne connait pas encore l'âge, avaient disparu à Ille-sur-Têt. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, a déclenché le Plan Épervier (ou plan immédiat d'intervention). Une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés, ainsi qu'un hélicoptère.

C'est en début d'après-midi que l'homme est retrouvé. Il était alors en voiture, à Ille-sur-Têt, avec les deux victimes indemnes à bord. Il s'agit d'une personne connue de la justice, notamment pour des infractions au volant. On ne sait pas pour le moment si la femme et son fils faisaient partie de la même famille que l'homme interpellé. Ce dernier a passé la nuit en garde à vue. Quant aux deux victimes, elles ont pu rejoindre leur domicile dans la soirée.