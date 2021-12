Saint-Sylvestre : 207 kg de feux d'artifice interdits saisis dans une épicerie d'Illkirch-Graffenstaden

Coup de filet. Les douaniers ont saisi 207 kg d'engins pyrotechniques en tout genre dans une épicerie d'Illkirch ce mercredi soir. L'achat, la vente, la détention et l'utilisation de tous les pétards, fusées, chandelles romaines ou encore feux de Bengale est interdite dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

L'épicerie en question se trouve route de Lyon. "C'est un établissement avec lequel on a parfois quelques problématiques sur les horaires de fermeture ou le non-respect de certains arrêtés, notamment sur la vente d'alcool. Ce sont donc des gens qui sont connus des services de police municipale", précise le maire d'Illkirch, Thibaud Philipps. "Ca ne me surprend pas parce qu'on se rend bien compte, en entendant le soir un certain nombre de détonation, qu'il existe des trafics parallèles qui permettent de se fournir ces artifices", livre l'élu.

Pour endiguer ce trafic et les nombreuses blessures qui résultent des feux d'artifice sauvages de la Saint-Sylvestre, la police d'Illkirch emboîte le pas aux douaniers. Depuis ce jeudi après-midi, les agents effectuent des rondes et des opérations de contrôle supplémentaires dans plusieurs secteurs de la ville pour interpeller les utilisateurs des explosifs. "Les clients de la police sont régulièrement les mêmes", constate le maire Thibaud Philipps.