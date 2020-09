Illkirch-Graffenstaden : la suspicion de cluster de coronavirus confirmée par la mairie

La mairie d'Illkirch-Graffenstaden, au sud de Strasbourg, a confirmé ce vendredi 11 septembre la présence d'un cluster de coronavirus dans sa commune. Conséquence : le centre socio-culturel Le Phare de l'Ill reste fermé et quatre stands de dépistages seront présents au Forum de l'Ill.

Il y avait suspicion, il y a maintenant confirmation. Un cluster, c'est-à-dire un foyer épidémique de coronavirus est bien présent à Illkirch-Graffenstader. C'est la mairie qui l'a confirmé dans un communiqué ce vendredi 11 septembre.

Renforcement des mesures sanitaires

En réaction, le maire de la commune Thibaud Philipps a annoncé la mise en place d'une série de mesures sanitaires pour limiter les contaminations. Le centre socio-culturel Le Phare de l'Ill prolonge sa fermeture jusqu'au 20 septembre inclus. Les élèves de l'école élémentaire Libermann, qui l'utilisent comme cantine, prendront leur repas dans leur salle de classe.

Le marché du Forum de l'Ill est lui maintenu mais avec un protocole sanitaire plus strict : "rétablissement du sens de circulation, respect des gestes barrières, distanciation des stands, distribution de gel hydroalcoolique", indique le communiqué de la ville. Quatre stands de dépistages y seront ouverts dès ce samedi 12 septembre, de 9 heures à midi, avec des tests PCR gratuits, sans ordonnance ni rendez-vous.

L'ensemble des manifestations publiques sont elles annulées et toutes les rencontres sportives se font à huis-clos. En fin de communiqué la mairie appelle les habitants à respecter les gestes barrières et à surveiller la santé des personnes les plus vulnérables.