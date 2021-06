Ile d'Oléron : quatre trafiquants de drogue interpellés

Quatre trafiquants de drogue sont en garde à vue après leur arrestation sur l'île d'Oléron. Drogue, armes, et argent liquide ont été saisis par les gendarmes.

Les gendarmes de Rochefort ont saisi de la drogue, de l'argent liquide, et des armes, sur l'île d'Oléron

Quatre personnes ont été interpellées sur l'île d'Oléron pour trafic de stupéfiants. Les gendarmes sont intervenus dans la matinée du jeudi 3 juin dans le nord de l'île.

Vingt-cinq gendarmes de la compagnie de Rochefort ont été mobilisés sur cette opération, assistés de deux équipes cynophiles avec leurs chiens spécialisés.

Près d'un kilo de résine de cannabis a été saisi, ainsi que 37 grammes d'herbe de cannabis, 18 grammes de cocaïne, et plus de 7 000 euros en espèce. Il y avait également deux armes de poing, un fusil, et deux pistolets électriques.

Les quatre trafiquants sont en garde à vue.