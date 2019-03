Ils achetaient, consommaient ou revendaient l'héroïne d'Ussel à Aurillac

Par Philippe Graziani, France Bleu Limousin

13 personnes comparaissent depuis ce mardi au tribunal correctionnel de Tulle. 9 hommes et 4 femmes sont accusés de trafic de stupéfiants entre Ussel et Aurillac entre 2016 et 2018. Du cannabis, de la cocaïne, mais surtout de l'héroïne.