Ils achetaient des voitures d'occasion en mauvais état pour les revendre sur des sites pour particuliers

Il y a parfois des affaires trop belles pour être honnêtes ! Des particuliers qui ont acheté des voitures d'occasion sur des sites de vente en ligne l'ont appris à leurs dépends. Les véhicules, certificats de contrôle à l'appui, étaient présentés comme en bon état. Sauf que les papiers étaient faux, et les beaux carrosses se sont vite révélés être de véritables citrouilles.

Les vendeurs escrocs ont sévi pendant deux ans en Côte-d'Or

Les faits se sont déroulés entre février 2019 et février 2021 dans la région dijonnaise. Et rapidement, les acheteurs mécontents de voir leur véhicule tomber en panne peu de temps après leur livraison, ont porter plainte. L'enquête avait permis de démanteler un réseau qui maquillait et revendait les véhicules jusqu'à quatre fois leur prix.

Trois ressortissants roumains ont été condamnés ce lundi après-midi par le tribunal correctionnel de Dijon à des peines allant de 3 mois à 12 mois de prison avec sursis.