Ils agressaient des prostituées à La Rochelle et Rochefort

Deux hommes ont été arrêtés et écroués à La Rochelle, soupçonnés d'avoir agressé une dizaine de prostituées à La Rochelle depuis le mois de mai. Une affaire élucidée il y a presque un mois, mais la justice ne l'a révélée que ce jeudi soir. Les victimes sont toutes de nationalité étrangère, roumaines ou brésiliennes. Et toutes dénoncent des vols avec violences.

Le mode opératoire est toujours le même, explique un communiqué du parquet de La Rochelle. Le groupe de malfaiteurs prend rendez-vous via Internet avec une prostituée. Un membre du groupe se présente dans l'appartement loué temporairement par la jeune femme, et il a avec elle une relation tarifée. Il fait alors entrer ses complices dans l'appartement. Et la victime est séquestrée. Tout son argent volé. Ces vols sont accompagnés de menaces, voire d'agressions au couteau et même d'agressions sexuelles. Une des victimes dénonce un viol.

Au moins dix victimes

La police a beaucoup travaillé à identifier des victimes, puisque la plupart n'ont pas spontanément porté plainte. Bien des fois, les enquêteurs ont dû les rassurer après les avoir identifiées. Elles sont au moins dix. Dès la fin de l'été, un groupe d'une douzaine d'enquêteurs est mis en place. Et le 13 septembre, les agents repèrent un rendez-vous suspect. Ils se mettent en route pour une arrestation en flagrant-délit. Mais à leur arrivée, ils voient une prostituée dénudée sauter du deuxième étage d'un immeuble du quartier de la gare. Quant aux agresseurs ils parviennent à prendre la fuite. Mais un d'entre eux est tout de même interpellé. Permettant dès le lendemain, l'arrestation de deux autres personnes.

Un juge d'instruction saisi

Placés en garde à vue, ces deux hommes sont mis en examen, pour association de malfaiteurs, vols, séquestrations, extorsions et escroqueries en bande organisée. Il s'agit d'un intérimaire rochelais de 30 ans, inconnu jusque là de la justice. Et d'un Bordelais de 20 ans, sans emploi ni ressource, récemment condamné pour vol. Mais l'enquête se poursuit activement sous la direction d'un juge d'instruction désormais. Ces deux hommes ne sont sans doute pas les seuls membres de cette bande organisée.