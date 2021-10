Ils agressaient des touristes, six mineurs ont été placés en garde à vue à Annecy

Cet été, plusieurs touristes ont été victimes de vols avec violence dans le secteur du Pâquier à Annecy (Haute-Savoie). Lundi 18 octobre, la police a interpellé quatre jeunes filles et deux garçons soupçonnés d’être les auteurs de ces agressions.

Ce mardi 19 octobre, le parquet d’Annecy révèle que six jeunes ont été interpellés dans le cadre d’une enquête concernant plusieurs cas d’agressions violentes commises cet été sur le Pâquier au niveau du pont des Amours. À chaque fois, les auteurs des faits agissaient en bande. Les victimes étaient menacées verbalement, certaines ont même été rouées de coups avant de se faire dérober leur sac à main ou téléphone portable. Au total, les services de police ont enregistré une vingtaine d’agressions.

Les deux garçons et quatre adolescentes interpellés en ce début de semaine avaient au moment des faits entre 15 et 17 ans. L’enquête doit permettre de préciser le rôle de chacun au moment des faits. Ils ont été placés en garde à vue et devraient être poursuivis notamment pour des vols avec violence commis en réunion ainsi que des agressions sexuelles.